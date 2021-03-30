HDP'li Buldan: "Tabelayı bile vermeyeceğiz"

30 Mart 2021 Salı, 13:16

HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sizin kapatma davasıyla HDP'den koparabileceğiniz sadece tabeladır, tabelayı bile vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında, Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan'ı anan Buldan, "Bugün Kızıldere katliamının yıl dönümü. Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 yoldaşını saygıyla anıyorum. Onların hayatlarını devrimci dayanışmanın en büyük örneği olarak feda etmesi bizlere yol göstermektedir. Bu yolda dayanışma ve güç birliğiyle ilerleyeceğiz" dedi.

Buldan, HDP'nin kapatılmasına yönelik atılan adımlara sert tepki gösterdi. Buldan, "İki ortak Saray’da bize karşı kurtlar sofrası kurdu. Kapatma davası kararını, iki yıl önce büyükşehir belediyelerini kaybettikleri 31 Mart seçimi akşamı verdiler. 23 Haziran akşamı da kapatma davasını planlayarak, takvime bağlayarak düğmeye bastılar. Bu bu nedenle bu dava siyasi bir intikam davasıdır" diye konuştu.

Buldan şöyle konuştu:

"Tüm toplumu kuşatan, tekçi, faşizan bir yönetim anlayışının hukuksuzluğuyla ve krizleriyle karşı karşıyayız. AKP-MHP iktidarı sürdükçe bu ülkede hiç kimse güvende değildir. Ne toplumun, ne kadınların, ne emekçilerin ne kimlik ve inançların bugünü ve yarını güvende değildir.

İki ortak Saray’da bize karşı kurtlar sofrası kurdu. Kapatma davası kararını, iki yıl önce büyükşehir belediyelerini kaybettikleri 31 Mart seçimi akşamı verdiler. 23 Haziran akşamı da kapatma davasını planlayarak, takvime bağlayarak düğmeye bastılar. Bu bu nedenle bu dava siyasi bir intikam davasıdır. Bu dava hukuki değil, siyasi bir davadır. Küçük ortak davanın savcısı, büyük ortak başsavcısıdır. Seçim kazanmak için HDP’yi kapatmak istiyorlar. HDP öyle sandığınız gibi kolay lokma değildir. Boğazınızda kalır, tıkanırsınız. HDP’siz Türkiye, HDP’siz meclis hayali kurmayın. HDP, milyonların desteğiyle dünden daha fazla büyüyecektir. Sizin kapatma davasıyla HDP'den koparabileceğiniz parça sadece tabeladır, tabelamızı bile vermeyeceğiz."