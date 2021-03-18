HDP iddianamesinde dikkat çeken satırlar yer aldı: Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?

18 Mart 2021 Perşembe, 17:06

Türkiye’de, son aylarda artarak devam eden “HDP’nin kapatılması” tartışması dün sonuç buldu ve dava açıldı.

Önce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ocak ayında “HDP'nin kapatılması adalete aykırılık teşkil etmeyecektir” demişti. Bahçeli ardından, Yargıtay'a HDP'nin kapatılması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Sonra, Kobani soruşturmasında HDP’li 9 vekil Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlenmişti.

Ardından, Van Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı. Dün ise HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP’Lİ İSİMLER İÇİN 5 YIL SİYASET YASAĞI

Dün akşam saatlerinde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi.

HDP iddianamesinde, 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı talep edildi. Bu hamle ise HDP’nin kapatılması durumunda “Yeni kurulacak partinin önüne geçmek” olarak yorumlandı.

AKP’NİN “ÇÖZÜM SÜRECİ” İDDİANAMEDE YER ALDI

609 sayfalık iddianame incelendiğinde Çözüm Süreci’nin yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP hükümetinin öncülüğünde yapılan Çözüm Süreci’ndeki görüşmeler, HDP’nin kapatılması iddianamesinde sayfalarca yer aldı. Devletin izniyle yapılan, hatta devletin yetkililerin yer aldığı görüşmeler HDP’nin kapatılmasına yönelik gerekçeler olarak sıralandı.

ÖCALAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SUÇ GÖSTERİLDİ

HDP’nin PKK ile birklikte hareket ettiğine yönelik gerekçe olarak, İmralı görüşmelerinde HDP heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan’a hitapları gösterildi.

İddianamede, açık kaynaklarda da yer alan İmralı Günlükleri’ne atıfta bulunularak, Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Altan Tan’ın Öcalan’a “Başkanım, sayın başkanım, önderlik” diye hitap ettikleri belirtildi.

HDP’li isimlerin Öcalan’dan talimat aldıkları ve bu yönde hareket ettikleri ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDE DEVLET GÖREVLİLERİ DE YER ALDI

Fakat takvim geri sarıldığında ve İmralı görüşmelerinin yapıldığı 2013 yılına gidildiğinde, AKP’nin ve Erdoğan’ın süreçte bizzat rol oynadığı görüldü.

İddianamede bahsedilen İmralı Günlükleri’ne bakıldığında, HDP heyetinin Öcalan ile görüşmesinde devlet yetkililerinin de yer aldığı ortaya çıktı.

HDP heyeti için “Öcalan’dan talimat alıyor” denirken, görüşmelerde yer alan devlet yetkilerinin Öcalan’ın isteklerine defalarca olumlu yanıt verdiği görüldü.

Hatta devlet yetkilisi görüşmelerde Öcalan’a karşı, “Bu masanın etrafındaki herkes iyi niyetlidir”, “İsabetli tespitlerinize tanığız” ifadelerini kullanmıştı.

“ÖRGÜTÜ YÖNETMENİZE MÜSAADE EDİYORUZ”

Bundan da öte, söz konusu görüşmelerde devlet yetkilisinin Öcalan’a “Siz buradan örgütü yönetiyorsunuz. Buna müsaade ediyoruz. Heyetlerin geliş gidiş imkanlarını sağlıyoruz” dediği görüldü.

Yani iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, “HDP Öcalan’la işbirliği yaptı” diyerek kaynak gösterdiği İmralı Günlükleri’nde, AKP hükümetinin yönlendirdiği devlet yetkililerinin Öcalan’la defalarca aynı masaya oturduğu ve isteklerini yerine getirdiği yazıyordu.