HDP'li Gergerlioğlu, karar okunurken Meclis'te olacak: 'Bütün Türkiye ve dünya görecek'

16 Mart 2021 Salı, 09:42

HDP Kocaeli Milletvekili, göğüs hastalıkları uzmanı, insan hakları örgütü Mazlum Der’in eski genel başkanı, gazeteci, yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili detaylı çalışmalar yürütüyor, hapishaneleri ziyaret ediyor ve izlenimlerini kamuoyuna aktarıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşme tehlikesiyle ile gündemde.

Kocaeli Başsavcılığı’nın 4 Ağustos 2017’de Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hazırladığı iddianamede, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “PKK/KCK propagandası yapma” suçlaması yöneltildi ve 13 yıla kadar hapsi istendi. Gergerlioğlu’nun yaptığı paylaşım, PKK’nın Hakkari saldırısı ile ilgiliydi ve paylaşımı yaptığı sırada göğüs hastalıkları doktoruydu. Gergerlioğlu, bu paylaşım dolayısıyla 6 Ocak 2017'de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edildi. Savcılığın iddianamesinde; Gergerlioğlu’nun bir haber sitesindeki yazıyı paylaşmasından İMC TV’de sürekli yayına katılmasına kadar deliller yer aldı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Şubat 2018’de Gergerlioğlu’na iki yıl altı ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde HDP’den milletvekili seçildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 7 Aralık 2018’de Gergerlioğlu’nun istinaf başvurusunu reddetti, Yargıtay 16. Ceza Dairesi de kararı onadı. Karara konulan muhalefet şerhinde, Anayasa Mahkemesi’nin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararı anımsatıldı ve Gergerlioğlu’nun “örgüt propagandası yapma” suçu yerine “terör örgütlerinin açıklamalarını basma ve yayınlama” suçundan cezalandırılmasını, bu nedenle de kararın bozulması gerektiği belirtildi. Aynı zamanda TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi olan Gergerlioğlu, geçtiğimiz aralık ayında cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gündeme getirdiği için AKP kanadından ‘FETÖ’cü’ olmakla suçlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ soruşturması başlattı.

Hakkındaki kesin hüküm kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması beklenen Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın makamında bir grup gazeteciyle bir araya geldi, sorulara yanıt verdi.

“KOCAELİ VALİLİĞİ BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYORDU”

Gergerlioğlu, kararının siyasi olduğunu ve alelacele okutulmaya çalışıldığını söyleyerek, “Çözüm sürecinde benim dediklerimin 10 katı paylaşıldı. Biz doğrucu davutluğumuzun cezasını ödüyoruz. Sözlerimizde hiçbir zaman bir değişim olmadı ama şimdi ‘terörist’ olduk. Önceden barıştan bahsettiğim için bana ‘Kürtçü’ diyenler, çözüm sürecinde beni konuşmaya çağırıyordu. Akil insanlar heyeti ile yaptığımız çalışmalarda, Kocaeli Valiliği bir dediğimizi iki etmiyordu" dedi. Gergerlioğlu, “Devlet beni işimden attı, yerden yere vurdu, soykırım muamelesine tabii tuttu ama milletvekili olarak seçti. OHAL KHK’lerini, cezaevlerini, hasta mahpusları, çocuklu anne mahpusları, insan kaçırmaları, işkenceleri gündeme getirdim. Sorularımızı yanıtsız bıraktılar. İşten kurtulduklarını sandılar. Verecekleri yanıtları yoktu. Sonunda verecekleri cevap bu oldu” diye konuştu.

“KARAR OKUNURKEN GENEL KURUL’DA OLACAĞIM”

Gergerlioğlu, kararın okutulma anına ilişkin dikkat çekici şu ifadeleri kullandı:

“Ben Genel Kurul’da olacağım. Şu ana kadar düşürülen milletvekili, Genel Kurul’da hiç olmadı. Herhalde ilk örnek ben olacağım. Düşünün, milletvekili otururken düşürülecek. Bu demokrasi adına, milli irade adına çok ağır bir durumdur. Çünkü şaibeli bir düşürme bu. Karar çok haksızdır. Sonrasında belki beni çıkarabilirler ama ben bu milletin meclisinin bağrında bekleyeceğim. İş nereye varır bilmiyorum ama ben bekleyişimi sürdüreceğim. Bana bu bedeli ödetenler de bedeli öderler. Milletin vekilini Meclis’ten söküp almak neymiş Türkiye ve tüm dünya görür. Basit bir olay değil bu. 90 bin kişinin oyuyla geldim. Biz Kocaeli’nde seçim çalışmalarında ne zorluklarla karşılaştık. Hiçbir afişimiz duvarlarda bir gün kalmadı. Bunlar devlet, iktidar organizasyonuyla yapıldı. Sahalarda organize timlerin parti yöneticilerimize saldırdığını, il başkanımızın bacağının kırıldığını gördük. Kolay kazanmadık. Oldukça zorlukla kazandık ancak şu anda ayak oyunlarıyla, belden aşağı vurarak, bu vekillik benim elimden alınmaya çalışılıyor. Ben bunu kolay kolay bırakmayacağım. Genel Kurul’da sonuna kadar beklerim. Meclis’in içinde beklerim. Milletin kalbinde, bağrında beklerim. Buradan da ayrılmam. Gelip buradan alıyorlarsa da alsınlar. Kendileri bilir. Meclis’ten ayrılmayacağım. Çünkü millet beni buraya gönderdi. Alıp beni Meclis’ten götürsünler, 1994’teki görüntüleri yapsınlar. Kendileri bilir. 1994 görüntüleri olur. ”

“BANA ‘PARDON’ DİYECEK, ÇOCUK OYUNCAĞI MI”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Meclis’e geri dönen CHP’li Enis Berberoğlu dosyasıyla kendisinin dosyası arasındaki farklılıklara dikkat çeken açıklamalarına ilişkin Gergeroğlu, “Evet belki Enis Berberoğlu ile başlangıcı farklı ama sonu aynı olacak. Zaten haksız hukuksuz bir karar var ortada. Ayak oyunlarıyla düşürülmeye çalışılıyorum. Yargıtay’ın hâkimi itiraz etmiş. Anayasa hukukçuları itiraz etmiş. Milletvekili seçildiğimde yargılamanın durması gerekiyordu, durdurmamışlar. Sonuçta da AYM kararı verilmemiş. En son mahkemenin kararı verilmeden milli iradeyi temsil eden bir milletvekilini aceleci bir tavırla Meclis’ten atmaya ve cezaevine koymaya çalışıyorsun. AYM var. Bunun ikinci örneği olacağım. Geri döneceğim. Hakkaniyete bakarsanız ben milletvekilli olmayı devam ettirmiş olacağım. Millet beni cezalandırmıyor ki! Zalimler cezalandırıyor. Karar okunur, milletvekili özlük hakları, şu bu... Maaşımı alamam. Kâğıt üzerinde milletvekili olamam belki ama ben yine milletin gönlünde milletvekiliyimdir. Ben kendimi şahsen böyle görüyorum. İçim rahat” diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u eleştiren Gergerlioğlu, “Meclis’in onurunu benim hakkımı, hukuku korumak için başkansın. Anayasa ve dokunulmazlığı korumak zorundasın. Benim milletvekilliğim düşürülünce cezaevine gireceğim. Benim, ailemin başına bir sürü iş gelecek, partimin bir milletvekili eksik olacak, ondan sonra da Anayasa Mahkemesi karar verince ‘pardon’ diyecek. Çocuk oyuncağı mı bu” dedi.

Meclis'te bulunan diğer partilerin de bu karara karşı çıkmasını beklediğini ifade eden Gergerlioğlu, “HDP milletvekili olduğum için susuyorlarsa, bu çok üzücüdür. Çünkü temsil ettikleri millet iradesiyle çelişir durumdur. Bugün bana yarın onlara yapılır. HDP milletvekiliyim diye susuyorlarsa yazıklar olsun. Diğer partilerden etkili bir tavır bekliyorum” diye konuştu.