HDP'li Paylan'dan Bakan Zümrüt'e: 7 patlama gerçekleşen bir şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin veriyorsunuz?

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:00

Paylan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamayı Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde “Fabrikasında 13 yılda 7 patlama gerçekleşen bir şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin veriyorsunuz?” diye sordu.

Paylan, fabrikada kurulduğu günden bu yana defalarca patlama meydana geldiğine dikkat çekerek, “Göstermelik iş güvenliği sisteminin, iş cinayetlerine neden olduğunu kaçıncı patlamadan sonra anlayacaksınız? “ dedi.

İş cinayetlerinde Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğunu hatırlatan Paylan, Bakan Selçuk'tan şu sorulara yanıt istedi:

- Fabrikasında 13 yılda 7 patlama gerçekleşen bir şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin veriyorsunuz?

- Bu fabrikada, bugüne kadar gerçekleşen patlamalar sonucunda kaç işçi yaralanmış, kaç işçi yaşamını yitirmiştir?

- Kurulduğu günden bu yana defalarca patlama meydana gelen Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Tic. Ltd. Şirketi’ne ait fabrikanın, her patlama sonrasında farklı isimle, farklı yerlerde faaliyetine devam ettiği iddiaları doğru mudur?

- Göstermelik iş güvenliği sisteminin, iş cinayetlerine neden olduğunu kaçıncı patlamadan sonra anlayacaksınız?

- Çalışma Bakanı olarak, iş cinayetlerinde ‘Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü’ sırada olmamızdan kendinizi sorumlu hissetmiyor musunuz?

- İş cinayetlerinin sorumluluğunu alıp, istifa edecek misiniz?