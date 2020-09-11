HDP'li Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, tutuksuz yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Tosun'un avukatının beraat talebinde bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, Tosun'un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP'li Remziye Tosun'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun işlediği iddiasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.
Öte yandan mahkeme, karar kesinleştiğinde bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.
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