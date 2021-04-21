HDP'li Remziye Tosun'dan, Oktay'a zor 'patates-soğan' soruları

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:24

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, kamuoyunda tartışmalara neden olan patates-soğan dağıtımıyla ilgili akıllara takılan soruları Meclis gündemine taşıdı. HDP'li Tosun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tosun'un "AKP Diyarbakır İl Başkanı’nın açıkladığı 600 milyon liralık yardım neye göre ve nasıl harcandı? Diyarbakır’da bugüne dek kaç kişiye yardım yapıldı? Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplere neye göre belirlendi?" sorusu dikkat çekti.



"600 MİLYON LİRA NEREYE HARCANDI?"



HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un verdiği soru önergesi şöyle:

9 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve kuru soğanın bedelsiz ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı basına yansımıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden temin edilen patates ve kuru soğanların dağıtımı, tören ve basın açıklamasıyla yapılmış, son olarak Urfa Hilvan’da patates dağıtımı izdihama neden olmuştur.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımının gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Diyarbakır’da ise 17 Nisan 2021 tarihinde patates dağıtılmaya başlanmış, 18 Nisan tarihinde Bağlar ilçesinde patates dağıtılmasıyla izdiham yaşanmıştır. Bununla birlikte AKP Diyarbakır İl Başkanı’nın yaptığı basın toplantısıyla hükümetin Diyarbakır’a 600 milyon liralık yardımda bulunduğunu açıklamıştır.

Bu bağlamda;

1- İhtiyaç sahipleri neye göre ve nasıl belirlenmektedir? Ülke genelinde ihtiyaç sahibi sayısı kaçtır? Bu konuda patates ve kuru soğan dağıtımı dışında Cumhurbaşkanlığı’nın herhangi bir planlaması var mıdır?

2- Dağıtılan patates ve kuru soğanlar üreticinin elinde kalan mahsuller midir? Bu mahsullerin sağlıklı olduğu test edilmiş midir?

3- Patates ve kuru soğan dağıtımı basın açıklaması ve törenle yapılmış, dağıtım sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmıştır. Her sosyal devletin yurttaşlarına göstermesi gereken hizmeti lütufmuş gibi gösterilmesinin amacı nedir?

4- Urfa Hilvan ve Diyarbakır Bağlar’da yaşanan izdihamlarda korona virüsünün yayılmasının sorumlusu kimdir?

5- AKP Diyarbakır İl Başkanı’nın açıkladığı 600 milyon liralık yardım neye göre ve nasıl harcandı? Diyarbakır’da bugüne dek kaç kişiye yardım yapıldı? Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplere neye göre belirlendi?

6- Hükümetin yaptığı 600 milyonluk yardımın ne kadarı ihtiyaç sahiplerine gıda olarak dağıtıldı Ne kadarı nakit olarak dağıtıldı? Yapılan yardımın içerisinde patates ve kuru soğan bulunmakta mıdır?

7- Yapılan yardımların detayları Diyarbakır halkı ile paylaşılacak mıdır?