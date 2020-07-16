HDP'li vekil Işık'ın eşi: Bana şiddet uyguladığına dair ifadem doğru değildi

16 Temmuz 2020 Perşembe, 17:00

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HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edildi ve bu durumun adli mercilere yansıması üzerine Işık'a "uzaklaşma" tedbiri kondu.

Bazı haber kaynaklarında, Işık'ın eşinin gözüne yumruk indirdiği, doktora götürmediği, durumu kimseye anlatmasın diye telefonuna el koyduğu, ağrılarının artması üzerine eşini hastaneye götürmek zorunda kaldığı iddia ediliyor.

HDP Milletvekili Mensur Işık, bu iddialara karşı çıktı.

Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Ebru Işık da hem hastanede hem de karakolda doğru beyan vermediğini söyleyerek şikayeteni geri çekeceğini söyledi.

Mensur Işık, Covid-19 testi pozitif çıkan üç HDP'li vekilden biri. Ebru Işık da, kocasın dikkatsizliği nedeniyle ailecek Covid-19 hastalığına yakalandığını, ona olan kızgınlığı yüzünden öfkeyle verilmiş bir beyan olduğunu, aslında eşinin ona şiddet uygulamadığını öne sürdü.

20 gün önce eşi, iki çocuğu ve kendisine Covid-19 teşhisi konulduğunu belirten Ebru Işık, ikinci PCR testlerinin de pozitif gelmesi üzerine, eşi yüzünden bu hastalığa yakalandıklarını düşündüğünü, psikolojisinin bozulduğunu ve bu yüzden eşinden intikam alma duygusuyla hastane ve karakolda şiddete maruz kaldığını ifade ettiğini savundu:

"Ailenin tüm fertleri önce hastanede tedavi gördük, sonra evde tedavi sürdü. 20 günden sonra yapılacak testin negatif olacağına bekliyorduk. Bu test de pozitif çıkınca hepimizin siniri alt üst oldu.

"Çocuklarımızın da testi pozitif çıktı. Evde kaldığımız süre içinde birkaç defa eşimle dikkatsizliği nedeniyle tartıştık, ailecek bu durumda olmamızdan ötürü eşimi dikkatsizlikle suçladım, çünkü kalabalık ortamlarda maskesiz ve yakın temasta olduğunu hep görüyordum.

"Bu dikkatsizliğinin hepimizi etkilediğini söyledim. Bu yüzden son zamanlarda gerginlik yaşadık. Yine bu yüzden tartışınca o da bana senden dolayı oldu, sen de çok alışverişe gidiyorsun dedi ve beni suçlamaya başladı, o sırada sinirle dolap kapağını açınca gözüme çarptı."

Gözünün ağrısından dolayı doktora gitmek istediğini söyleyen Ebru Işık, şiddet uyguladığının düşünülmesi kaygısıyla eşinin onu hastaneye götürmek istemediğini aktardı:

"Olay yanlış anlaşılabilir, hastanede farklı algılanabilir diye beni doktora götürmek istemedi. Sonrasında ben ağrım oluğunu söyleyince beni götürdü.

"Şiddet olmadı ama beni hastaneye geç götürdüğü için ona kızgındım, korona ve karantina sürecinde yaşadığımız gerilimler, onun dikkatsizliği yüzünden bunları yaşamak zorunda kaldığımızdan dolayı ona zarar vermek istedim, hastanede bana şiddet uyguladığını söyledim ama aslında bunlar gerçek değil, öfke ve kızgınlıkla sarf edilmiş sözlerdi.

"Bu şekilde bu kadar yankı oluşturacağını da tahmin etmedim. Beyanım öfke ve kızgınlıkla söylenmiş sözlerdi, ortada şiddet yoktu."

Eşinin statüsü nedeniyle baskı sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kalıp kalmadığı sorusuna da "Öyle bir durum yok, karakola gideceğim ve ifademin yanlış anlaşıldığını söyleyerek şikayetimi geri çekeceğim, umarım düzeltme yapılır" dedi.

HDP Milletvekili Mensur Işık da, eşine şiddet uyguladığı iddialarına karşı çıktı.

O da, Coivd 19 teşhisi konduktan sonra hem tedavi süreci hem de karantinadan dolayı son zamanlarda evde bir gerilimin yaşandığını ve son durumun da bununla ilgili olduğunu savundu:

"20 gündür tedavi olmamıza rağmen son testimiz de pozitif çıkınca eşimin sinirleri daha çok gerildi ve senin dikkatsizliğin yüzünden bu hale geldik dedi. Ben de ona, sen de alışverişlere gidiyorsun, ne malum virüsü senin kapmadığın, diyerek tartıştık.

"İki gün önce mutfak dolabına çarpmış kafasını, sonraki gün başının ağrıdığını ve hastaneye gitmek istediğini söyledi. Ben de korona var bizde, gitmeyelim dedim. Yolda yine dikkatsizliğime getirdi meseleyi, ben de ona senden bulaşmış olabilir deyince, 'doktorlara eşim bana şiddet uyguladı diyeceğim' dedi. Yapma lütfen, özür dilerim bir daha sana öyle demem, dedim. Ama doktorlara öyle demiş.

"Korona gerçekten insanın psikolojisini bozuyor ve ben eşime şiddet uygulamadım. O beyandan sonra pişmanlık yaşadı, olay bugün basına da yansıyınca çok üzüldü."

HDP Kadın Meclisi, basına yansıyan haberler üzerine "Kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak" gerekli araştırmayı başlatacaklarını açıklamıştı.