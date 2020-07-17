HDP’li vekile darp suçlaması

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Mensur Işık, iddialara ilişkin “Eşim ve çocuğumla birlikte 20 gündür koronavirüs tedavisi görüyoruz. Hastalık nedeniyle tartıştık. Tartışmamız başını vurmasından ve doktora gitmek istemesinden sonra oldu” derken eşi Ebru Işık, “Bir tartışma anında dolabı sertçe açtım. Kendi gözüme geldi. Bana şiddet uygulanmadı. Hastaneye geç götürmesi ve beni suçlaması nedeniyle bir öfke duyarak polise böyle söyledim. Söylediğim gerçekdışı bir beyandı, yanlış anlaşılma oldu” diye konuştu.

Işık, eşindeki darp izleriyle ilgili, “Zaten kafasının üstünü, alnını falan dolaba vurmuştu. Tartışmamız başını vurmasından ve doktora gitmek istemesinden sonra oldu. Sonra hastaneye gitmek istedi, hani bir şey yok da gidelim madem dedim. Bu korona durumunu konuştuk yolda. Yine tartıştık. Ben senin yüzünden de olmuştur dediğimde öfkelendi. Öfkesini de bu şekilde çıkarttı. Olay haberlere de çıktıktan sonra eşimi aradım, bak sana böyle olacağını söylemiştim dedim. O da pişman oldu, özür diledi, ‘Böyle olacağını bilemiyordum. Nasıl düzeltebiliriz’ dedi.

Yani şiddet kesinlikle olmadı. Asla vurmadım” ifadelerini kullandı. Basının karşısına çıkıp olayı açıklamak istediğini de söyleyen Mensur, partisince uyarıldığını belirterek “Şu an çıkma, biz de bakalım dediler. ‘Şimdi kaçarsak farklı anlaşılır’ dedim. ‘Bir iki gün erteleyin’ dediler. Arayanlara cevap vereceğimi söyledim. Bir iki gün sonra arkadaşlarla koordineli bir şekilde benim de eşimin de basının karşısına çıkmasını isterim. O da çıkmak istedi” dedi.

6 AY KONUTTAN UZAKLAŞTIRMA

Öte yandan Ebru Işık’ın olayın ardından yaptığı ilk şikâyet üzerine Ankara Aile Mahkemesi tarafından HDP’li Işık hakkında 6 ay süreyle “müşterek konuttan uzaklaştırılması” tedbiri uygulanmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan HDP Kadın Meclisi ise olayla ilgili kadının beyanını esas alarak araştırma başlatıldığını duyurarak “Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağımızı ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.