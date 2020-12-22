HDP'lilere polis müdahalesi: Musa Piroğlu, tekerlekli sandalyesinden yere düşürüldü

HDP İstanbul milletvekili Musa Piroğlu, polis müdahalesi sırasında tekerlekli sandalyesinden itilerek düşürüldü.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2020 Salı, 16:23
HDP'lilere polis müdahalesi: Musa Piroğlu, tekerlekli sandalyesinden yere düşürüldü
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İstanbul'da eski HDP'li milletvekili Leyla Güven’in tutuklanmasını protesto eden DBP ve HDP’lilere polis müdahale etti.


HDP’li vekillerin de darp edildiği müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Müdahale sırasında yaşanan arbedede polis HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nu da darp etti. Tekerlekli sandalyesinden aşağıya itilen Piroğlu'na müdahale yere düştüğü sırada da devam etti.


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