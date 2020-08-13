HDP'lilerin davetli olmasını gerekçe gösterip istifa etti

13 Ağustos 2020 Perşembe, 11:54

Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Hücum Ahmet Yılmaz, partisinin 26 Temmuz’da Ankara’daki Genel Merkez binasının açılışına HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesinin de davet edildiği gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"26 Temmuz'da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara'ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım."