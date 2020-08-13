HDP'lilerin davetli olmasını gerekçe gösterip istifa etti
Gelecek Partisi'nin geçen ay yapılan genel merkez binası açılışında HDP'den isimlerin de davetli olması partiden istifayı getirdi.
Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Hücum Ahmet Yılmaz, partisinin 26 Temmuz’da Ankara’daki Genel Merkez binasının açılışına HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesinin de davet edildiği gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"26 Temmuz'da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara'ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım."
Video Haberler
- YSS Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı