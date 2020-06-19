HDP’nin Hakkâri ve Edirne’den Ankara’ya başlattığı ‘Demokrasi Yürüyüşü’ 4. gününü geride bıraktı

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Mithat Sancar ve beraberindeki heyet dün Diyarbakır’da Ergani, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir’de yurttaşlarla bir araya geldi. Heyet Diyarbakır Barosu ve Barış Anneleri’nin yanı sıra çeşitli ziyaretlerin ardından Şanlıurfa’ya hareket etti. İstanbul’da ise HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un da aralarında bulunduğu heyet, DİSK’i ziyaret etti. Oluç burada yaptığı açıklamada, “Mücadelemizi genişletmek adına bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki olarak yaptık ama daha öncesinden de böyle bir planlamamız vardı. Hedefimiz ortak bir mücadele zeminini büyütmek” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Bugün Türkiye’de demokrasinin kırıntılarının ortadan kaldırılarak yeni bir rejimin inşası sürecinin yaşandığı bir dönemdeyiz. DİSK olarak tüm demokrasi güçlerinin yan yana olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘SİSTEMATİK SANSÜR’

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki HDP milletvekilleri ile Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında, “Demokrasi Yürüyüşü”ne katılanların önceki gün Diyarbakır Bismil’de saldırıya uğradığını kaydetti. HDP’li yöneticilere ulusal televizyon kanallarında söz hakkı verilmediğini söyleyen Beştaş, “HDP’ye yönelik sistematik olarak sansür uygulanıyor” ifadelerini kullandı.