HDP’nin Kobani eylemleri için verdiği önergeyi AKP-MHP reddetti
HDP’nin 6-8 Ekim Kobani eylemleri sırasında yaşananların araştırılması için verdiği araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, 6-8 Ekim 2014 Kobani protestoları sırasında yaşanan ölümler ve yaralanmalarla ilgili, ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında sorumlulukları bulunan kamu görevlilerinin araştırılması, bu görevliler hakkında soruşturma yapılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi verdi.
Önerge, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.
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