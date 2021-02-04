Hedef tutmadı: 'Aşılamayı da beceremediler'

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:46

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama hedefinin tutmadığını öne sürdü.

CHP'li Emir, "Bakan, 2 milyon 400 bin kişinin aşılandığını açıkladı. Hesapta, günde 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacaklardı. Fakat, 14 Ocak'tan bu yana günde ortalama 114 bin kişi aşılanabilmiş. Bunu da beceremediler" dedi. Emir, "İlk parti 3 milyon dozdu. 600 bin doz aşıya ne oldu?" diye sordu.