Hedef tutmadı: 'Aşılamayı da beceremediler'
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak" dediğini ancak 14 Ocak'tan bu yana günde 114 bin kişinin aşılandığını bildirerek, "Bunu da beceremediler" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama hedefinin tutmadığını öne sürdü.
CHP'li Emir, "Bakan, 2 milyon 400 bin kişinin aşılandığını açıkladı. Hesapta, günde 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayacaklardı. Fakat, 14 Ocak'tan bu yana günde ortalama 114 bin kişi aşılanabilmiş. Bunu da beceremediler" dedi. Emir, "İlk parti 3 milyon dozdu. 600 bin doz aşıya ne oldu?" diye sordu.
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