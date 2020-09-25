Hekimoğlu FK - Amed Sportif: 4-1
2'inci Lig Beyaz Grup'ta, Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti.
STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Yakup Özhan (xxx), Sinan Bilen (xxx), Göktuğ Hazar Erel (xxx)
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz (xxx), Yasin (xxx), Uğur (xxx),(Dk. 75 Miraç x), Sezer Özmen (xxx), Bahadır Erol (xxx), Samet Yalçın (xx) (Dk. 66 Mustafa x), Mehmet Sak (xxx) (Dk. 85 Hakan Yavuz), Bahadır (xxx), Berkay (x), (Dk. 46 Batuhan), Burhan (xxx), Can (xxx),(Dk. 83 Onur ?)
AMED SPORTİF: Bekir (x), Ümit (x), Erman (x), Emrah (x), Anıl Şahin (x) (Dk. 79 Şerif x), Bünyamin (x), Muhlis (x), (Dk. 61 Batuhan x), Oğuzhan (x) (Dk. 72 Zeki x), Sinan (x), Yusuf (x) (Dk. 71 Güray x), Halil İbrahim Sönmez (x)
GOLLER: Dk. 52 Sezer Özmen, Dk. 53 Can, Dk. 78, 87 Burhan (Hekimoğlu Trabzon FK), Dk. 42 Yusuf, (Amed Sportif)
SARI KART: Samet Yalçın (Hekimoğlu Trabzon FK), Sinan, Anıl Şahin (Amed Sportif)
Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup'ta, Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti.
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