Helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerin haberini yapan gazeteciler tutuklandı
Helikopterden atıldığı iddia edilen Osman Şiban ve Servet Turgut'u haberleştiren gazeteciler tutuklandı.
Van'ın Çatak ilçesinde askerler tarafından gözaltına alınıp helikopterden atıldığı iddia edilen Osman Şiban ve Servet Turgut'u haberleştiren Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala hakkında tutuklama kararı verildi.
Gazete dağıtıcıları Şükran Erdem ve Fehim Çetiner ise serbest bırakıldı.
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