Hem bebeğini sağlıkla doğurdu hem de kavun büyüklüğünde miyomundan kurtuldu

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Bursa’da yaşayan 30 yaşındaki Fazilet Özdemir, ilk çocuğuna hamile olduğunu öğrendiği gün, rahminde kavun büyüklüğünde bir miyom teşhis edildiği öğrenildi. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünden jinekolojik onkoloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz’ın başarılı operasyonuyla hem bebeği Salih’i sağlıkla kucağına aldı hem de rahmi alınmadan karnında kavun büyüklüğündeki miyomdan kurtuldu.

Gebelik testi için gittiği hastanede yapılan tetkikler ve muayeneler sonucunda hamile olduğunu öğrenen Özdemir, gebelik haberinin sevincini yaşayamadan rahminde miyom teşhisiyle şaşkınlık yaşadı.

7 MİYOM VARDI

Yapılan detaylı ultrason muayenesinde bir büyük, altı tane küçük miyomun rahim ağzına yakın bir noktada, kanama riskinin yüksek olduğu bir bölgede olduğu anlaşıldı. Gittiği birkaç merkezden sağlıklı bir doğum gerçekleştirse bile doğacak çocuk için risk olduğu, çocuk sağlıklı doğsa bile sonrasında rahmin alınması gerektiği yanıtını aldı. Özdemir'in yolu, yaptığı araştırmalar sonucunda Doç. Dr. Gökhan Boyraz ile kesişti.

ENDİŞELİ GEÇTİ

Doç. Boyraz’ın kontrolleriyle birlikte sağlıklı bir gebelik süreci geçiren Özdemir, bebeğini sağlıkla kucağına aldı, aynı gün rahmi alınmadan miyomlarından da kurtuldu. Yaşadığı sürecin endişeli ve stresli geçtiğini ifade eden Özdemir, “Daha öncesinde miyom sorunu yaşamadım. Gebe olduğumu öğrendiğim gün, miyom teşhisiyle sarsıldım. Çünkü bebeğime bir şey olacak diye endişelendim. Bir de miyomlarla birlikte rahmin alınması gerektiği söylendi. Araştırmalarım sonucu Dr. Boyraz ile karşılaştım. Hiçbir sorun yaşamadan güzel bir hamilelik süreci geçirdim. Bebeğimi kucağıma alırken, miyomlarımdan sorunsuz bir şekilde kurtuldum” dedi.

Özdemir’in eşi Yusuf Sena Özdemir ise miyom teşhisiyle bebek haberini aldığımız gün, hem sevinç hem üzüntüyü birlikte yaşadıklarını belirtirken “Açıkçası eşime ve bebeğimize bir şey olacak diye çok tedirgin oldum. Çok şükür oğlum da eşim de sağlıklı. Kendisine minnettarım” diyerek duygularını dile getirdi.

HER 10 GEBEDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR



Gebelik sırasında miyom sorununun sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gökhan Boyraz şunları söyledi:

“Yaklaşık her 10 gebelikten birinde miyom görülmektedir. Miyomu olup hamile kalan hastalarımızın yaklaşık yüzde 30’unda gebelik sırasında miyom boyutu artmaktadır. Miyomlar gebelikte hangi şikâyetlere neden olabilirler? Özellikle rahim iç duvarına baskı yapan miyomlar düşük riskinde artış ile ilişkilidirler. Bebeğin eşinde (plasenta) erken ayrılma, gebelik sırasında kanama, kasık ve karın ağrısı ve erken doğum diğer risklerdir. Hamilelikte miyom saptanan ve doğumu sezaryen olacak hastalarda uygun hazırlıklarla sezaryen sırasında miyomlardan kurtulmak mümkün. Sezaryen sırasında miyom ameliyatı için cerrahi tecrübe çok önemlidir. Gebelik sırasında rahim kanlanması çok arttığı için kanama riski de yüksektir. Bu nedenle ameliyatı yapan cerrahın kanamaya müdahale etme kapasitesi ve tecrübesi son derece önemlidir. Sezaryen sırasında miyom ameliyatı sayesinde, sonradan tekrar gerekecek ikinci bir ameliyata gerek kalmayacaktır.”