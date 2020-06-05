Hemingway’in bilinmeyen bir öyküsü yayımlandı

05 Haziran 2020 Cuma, 10:48

New Yorker dergisinin son sayısında yayımlanan “Pursuit As Happiness” dev bir kılıçbalığının peşine düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Öykü Hemingway’in ünlü “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı romanını anımsatan bir içeriğe sahip.

Yazarın torunu Sean Hemingway öyküyü Boston’daki John F Kennedy Kütüphasei’ndeki Ernest Hemingway koleksiyonunu tararken bulmuş.

Öykünün anlatıcısının adının da Ernest Hemingway oluşu “Pursuit As Hapiiness”in otobiyografik olduğunu gösterse de Sean Hemingway öykünün bir kurmaca olduğunu düşündüğünü söylüyor.



Sean Hemingway “Son derece özenle yazılmış ve bir kurmaca gibi okunuyor. Dedemin ‘A Moveable Feats’ adını verdiği ve bir kurmaca olarak nitelediği anıları için yazdığı gibi, kurmaca bir eser gerçeklere ışık tutabilir” diyor ve şöyle devam ediyor: “Öykü 1933’teki gerçek bir balık avından esinlemiş olabilir, ama bana sorarsanız birden çok deneyimden esinler taşıyor ve yazar öyküyü geliştirmek adına kurmaca öğeler eklemiş.”



Öykü, Hemingway'in 1951 tarihli romanı “Yaşlı Adam ve Deniz”in yeni baskısına eklenecek. Sean Hemingway’e göre öykünün yazılış tarihi ise 1936 - 1956 arasında bir zaman.

