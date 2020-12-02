Hemşire annenin velayet davasında mahkemeden flaş karar
Ordu 2. Aile Mahkemesi, sağlık çalışanı olması ve koronavirüs riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından döndü. Annenin itirazını kabul eden mahkeme, velayeti babadan alarak yeniden anneye verdi.
Ordu'da bir annenin hemşire olduğu için koronavirüs riski taşıyabileceği gerekçesiyle çocuğun velayetini babaya veren mahkeme kararı iptal edildi. Çocuğun geçici velayeti anneye verildi.
Ordu 2. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davasında mahkeme, annenin hemşire olmasından dolayı koronavirüs taşıma riskini öne sürülerek, 5 yaşındaki çocuklarının geçici velayetini babaya vermişti.
Bilirkişi raporundan sonra babadan alınan velayet tekrar anneye verildi.
NE OLMUŞTU?
Ordu’da Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Bu süre içinde mahkeme, geçici olarak oğlunun velayetinin anne Cemile Deniz’e verilmesine karar verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu savunarak, velayetin kendine verilmesi talebiyle tekrar mahkemeye başvurdu.
Mahkeme heyeti, annenin hemşire olmasından dolayı koronavirüs taşıma riskini öne sürerek, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, “Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır” denildi.
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