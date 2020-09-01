Hemşireye cinsel saldırı tehdidinde bulunan Süleyman Kaan Altınok adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Süleyman Kaan Altınok, adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 17:31
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Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan Süleyman Kaan Altınok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diye karşılık verdi.


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