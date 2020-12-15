Henry Cavill, The Witcher setinde yaralandı
The Witcher'ın 2. sezon çekimleri, Henry Cavill'ın sette yaralanması sonucu bir kez daha durduruldu. Rivialı Geralt rolünde izlediğimiz ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu ancak yürüyüşünde bozukluk meydana geldiği için çekimlere ara verildiği bildirildi.
Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri, COVID-19 salgını sebebiyle sekteye uğramış ve durdurulmuştu. Vaka sayılarındaki azalmayla birlikte kontrollü bir şekilde yeniden başlayan çekimler, bu kez de sette yaşanan bir sakatlık nedeniyle durduruldu.
Webtekno'nun The Sun'dan aktardığına göre, dizinin 2. sezon çekimleri ilk olarak mart ayında, oyuncu Kristofer Hivju'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladığında durdurulmuştu. Çekimlerin durdurulması, Birleşik Krallık’ın ilkbahar karantinası sırasında başlayıp, ağustos ortasına kadar sürdü. Daha sonra prodüksiyon devam etti ancak kasım ayında birden fazla pozitif korona virüsü vakası ortaya çıktığında tekrar durakladı. Vaka sayılarındaki azalmayla birlikte kontrollü bir şekilde yeniden başlayan çekimler, bu kez de sette yaşanan bir sakatlık nedeniyle durduruldu.
The Witcher çekimlerinin gerçekleştirildiği Arborfield Stüdyoları'nda 6 metre yükseklikte saldırı eğitimi alırken yaralanan Henry Cavill'e doktorlar dinlenmesini tavsiye etti ve çekimler durduruldu. The Sun'a konu ile ilgili bilgi veren kaynak, Cavill'ın birden acı içinde kaldığını ancak ilk etapta bu sakatlığa neyin sebep olduğunu anlayamadıklarını belirtti.
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