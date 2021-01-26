Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum
Onyekuru, uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru kalıcı olmak istediğini söyledi.
Henry Onyekuru, uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı kazanacağız" diye konuştu.
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