Hepsi işten çıkarıldı: THK uçakları çürüyor

01 Temmuz 2021 Perşembe, 09:28

Art arda çıkan orman yangınlarıyla yeniden gündeme gelen ve 2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu'nun (THK), yangın söndürme uçakları pilotları ile teknisyenlerini işten çıkardığı ortaya çıktı.

Eski THK yöneticileri, THK’nin altısı uçabilir ve üçü de uçamaz durumda olan toplam dokuz yangın söndürme uçağına ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulundu. Eski THK yöneticileri, kayyum yönetiminin 11 yangın söndürme uçağı pilotu ile uçakların bakım ve onarımını yapan yaklaşık 15 teknisyeni geçen yıl işten attığını belirtti. Eski yöneticiler şu an THK’nin yangın söndürme uçaklarını uçuracak tecrübeli pilotunun bulunmadığını ve uçakların bakımı yapacak teknisyeni olmadığını vurguladı.

Öte yandan THK’ye orman yangın söndürme ihalesi verilmediği gerekçesiyle işten atılan pilotlar ve teknisyenlerin THK’ye tazminatları için dava açtığı da bildirildi. Uzun zamandır kullanılamayan yangın söndürme uçakları, THK’nin Etimesgut Türkkuşu Tesisleri’nde çürümeye terk edildi.

MÜLKLERE ÇÖKECEKLER

Almanya, İtalya, Yunanistan, Mısır ve Fransa gibi ülkelerin Türkiye’nin kullanmak istemediği ve THk’nin de elinde bulunan Canadair CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarını kullandığını vurgulayan THK’nin eski yöneticileri şunları anlattı:

“Rusya’dan kiralanan uçaklar 10 ton su taşıma kapasiteli. THK’nin uçakları ise 4.9 ton su taşıma kapasiteli. 10 tonluk uçağın manevra kabiliyeti çok kısıtlı. Ormanlar yanarken yangın söndürme uçakları hangarlarda çürütülüyor.

Kayyum yönetimi THK’yi ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü, kurumu bin 200 civarında gayrimenkulü var.

THK’nin ülke genelinde 400’e yakın şubesi var ve yaklaşık 350’si muhalif. Bu yüzden de kayyum yönetim şube binalarının giderlerini, elektrik, su ve internet faturalarını ödemiyor. Şubeler ise bir an evvel kongre yapılmasını istiyor. İktidar THK'nin milyonlarca lira değerindeki mülklerine çökmek istiyor.

Yangın söndürme uçağı pilotu olmak için bin 500 saat uçuş tecrübesi şartı var. Yani uzun yıllar pilotluk yapanlar yangın söndürme uçağı pilotu olabiliyor. Dünyada şu anda bu uçakların satıldığı bir başka ülke yok. Çünkü bu uçaklar çok değerli ve sipariş üzerine bu uçaklar üretiliyor. Şu an Türkiye bu uçaklardan almak istese 2025 yılından önce alamaz.”

KAYYUM AKP’Lİ ESKİ BAKAN

THK, Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak; askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Geçtiğimiz yıllarda yolsuzluk iddiaları ile gündeme kuruma, 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atandı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ayrıca, THK yangın söndürme uçağı ihalesiyle de tartışma konu. Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı kiralama ihalesine uçaklarının “En az 5 bin litre su taşıma kapasitesi” olması şartını koyduğu için 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, orman yangınlarında kullanılamıyor.