THK’den Nutuk vurgulu açıklama

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:43

Türk Hukuk Kurumu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Panislamizm, Panturanizm siyasetinin başarıya ulaştığı ve dünyada uygulanabildiği, tarihte görülmemiştir. Irk ayrımı yapmaksızın, tüm insanlığı kapsayan güçlü bir devlet oluşturma tutkularının sonuçları da tarihte yazılıdır. Yayılmacı olma hevesleri konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü duygularını ve özel bağlarını unutturup , onları tam bir kardeşlik ve eşitlik çerçevesinde birleştirerek , insani bir devlet kurmak teorisi de kendine özgü koşullara sahiptir” denildi. Uygulanabilir siyasetin ulusal siyaset olduğu söylenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların akıllarda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanlış olamaz. Tarihin söylediği budur ; bilimin , aklın , mantığın söylediği böyledir. Ulusumuzun güçlü , mutlu ve tutarlı yaşayabilmesi için , devletin tamamen ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin , iç örgütümüze tamamen uygun olması ve bu temele dayanması gerekir. Ulusal sınırlarımız içinde , her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı korumakla ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve vefalığına çalışmak … Ulusun, tek mirasıdır Söylev. Temeli ,cumhuriyet devrimleri , bağımsızlık ,halkın egemenliği ,hukuk ve adalettir.”