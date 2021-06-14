Hepsiburada'da hisse devri: İşte dev platformun tek sahibi

14 Haziran 2021 Pazartesi, 17:20

Hepsiburada e-ticaret platformunda hareketli günler yaşanıyor. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; Doğan Ailesi paylarını aile üyesi Hanzade Doğan Boyner'e devretti. Böylece, Hanzade Doğan Boyner, hepsiburada.com'un tek sahibi oldu.

2015'TE DUBAİ MERKEZLİ ŞİRKET HİSSE SATIN ALMIŞTI

Daha önce Doğan Ailesi’ne ait olan Hepsiburada’nın yüzde 25’lik hissesini 2015 yılında Dubai merkezli Abraaj Capital şirketi satın aldı. Körfez’in en önemli özel sermaye fonlarından olan Abraaj Capital şirketi aldığı bu hisseyle Doğan Ailesi’nin Hepsiburada tekelini bitirmiş oldu.

GOLDMAN SACHS GÖREVLENDİRİLDİ

2017 yılına gelindiğinde ise Hepsiburada özelinde yeniden bir satış süreci başladı. Hepsiburada.com’un sahipleri Abraaj ve Doğan Ailesi, şirketin satışını gündeme alırken çokuluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs satış işleriyle ilgili görevlendirildi.

Hepsiburada’nın satış süreci tamamlanınca Abraaj’da yaşanan olumsuzluklar gün yüzüne çıktı ve birçok yatırımını vitrine koyan Dubaili fon, hepsiburada.com’daki paylarını ABD’li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton’a devretti.

ABD’li dev şirket elinde bulunan Turkcommerce BV kanalıyla hepsiburada.com’un yüzde 25’ini yönetmeye başladı. Bu durumda hepsiburada.com’un yüzde 75’i Doğan Ailesi’nin olurken yüzde 25’i ABD’li Templeton’a geçmiş oldu.

Ancak hepsiburada.com’da yeni projeksiyon bununla da kalmadı, geçtiğimiz ayın sonunda da hepsiburada.com, ABD’de Nasdaq borsasında halka arz için başvuruda bulundu.

28 Mayıs’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yapılan başvurunun ardından halka arzda şirkete Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities ve UBS Yatırım Bankası aracılık etti.

TEK SAHİBİ HANZADE DOĞAN BOYNER OLDU

Doğan Ailesi ve ABD’li Templeton’un yönetimindeki hepsiburada.com’un sahibi D-Market Elektronik Hizmetler şirketinde bir hisse değişimi gerçekleşti. ABD’li Templeton yüzde 25’lik hissesini sattı ve yatırımdan çekildi. Doğan Ailesi de paylarını aile üyesi Hanzade Doğan Boyner’e devretti.

Dolayısıyla Doğan Ailesi’nden Hanzade Doğan Boyner, hepsiburada.com’un tek sahibi oldu.

Bu yıl 21’inci yılını kutlayan hepsiburada’nın 33 milyon üyesi ve 9 milyon aktif müşterisi bulunuyor. Şirketin değeri de milyar dolar sınırını aşmış durumda.

Templeton önemli bir yatırımından çayrılırken, ABD’de Nasdaq Borsası için bütün hisseler Hanzade Doğan Boyner’de toplanmış oldu.