Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sosyal çevrenizle ilişkilerinizin güçleneceği ve kendinizi değerli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Bugün sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelleri atılabilir. Ailenizden gelen destekler güçlü hissetmenize sebep olacak. Geleceğinize dair planlar yapabilir ve bunları hayata geçirmek için küçük de olsa bir adım atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- AKP ‘aktör’ arıyor
- Bensu Soral'dan hayranlarını üzen haber
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- Siyasette 'yumuşama' temasları
- Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı!
- Demirören'den açıklama geldi!