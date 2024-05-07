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Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 8 Mayıs Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 07 Mayıs 2024 - 15:56

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Sevgili boğalar; bugün güzellik, estetik ve dış görünüşünüzle alakalı konular gündemde olabilir. Huzurlu ortamlarda zaman geçirmek, kaliteli müzikler dinlemek bugün çok iyi gelecektir. Geleceğe dair maddi planlamalar ve kendinizi garantiye alacak iş görüşmeleri yapabilirsiniz.


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