Her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Mavi Işık Yak Kampanyası’nın Türkiye elçisi olan Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Masal Şatosu, Diyarbakır’da Surlar, Amasya Kalesi gibi birçok yapı Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) üyelerinin katkılarıyla mavi ışıkla aydınlatılacak.

Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizmin, görülme sıklığı, günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olarak nitelendiriliyor otizm.

Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanıyor.

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş, “Günümüzde her 54 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor. Otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi, otizmi gündeme taşıyarak Türkiye’nin otizme bakışının dönüşmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve sosyal medya paylaşımları ile kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

OTİZMİN BELİRTİLERİ

- Göz teması kuramama.

- İsmi söylendiğinde dönüp bakmama.

- Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyma.

- Sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketlere sahip olmak.

- Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama.

- İşaretparmağını kullanarak istediği şeyi gösterememe.

- Takıntılı davranışlar sergileme.

- Konuşmada gerilik.

ÇARE YOĞUN EĞİTİM

- Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim.

- Dış görünüşleri diğer çocuklardan farklı değildir.

- Her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

- Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazladır.

- Otizm tanısını çocuk ve ergen psikiyatrları koyabilir.