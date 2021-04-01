Çerçioğlu: Otizmli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:05

Büyükşehir Belediyesi ile otizm konusunda en köklü kurumlardan olan Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve 0-12 yaş aralığındaki çocuklarla ailelerinin eğitim alacağı Otizm Destek Merkezi açıldı. Merkezde her çocuk için hazırlanacak bu bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla, erken yaşta yoğun eğitim verilerek otizmin belirtilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Merkezde 6 bireysel eğitim sınıfı, 1 spor salonu, 1 duyu terapi odası ve 1 konuşma terapisi odası yer alırken, çocuklara eğitim verecek olan eğitmenlerin atölye çalışmaları ve eğitimleri de sürüyor.

Başkan Çerçioğlu 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatırken "Otizmin doğuştan gelen ve çoğunlukla yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olduğunun bilincindeyiz. Bunun yanında birçok otizmli bireyin eğitimlerle çok büyük ilerleme sağladıklarını ve çok başarılı olduklarını da biliyoruz. Bu sebeple otizmli bireylerin toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmak için açtığımız merkezimizde çocuklarımıza bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişim ve etkileşim temelli eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda bir anne olarak otizmli çocuklarımızın da fırsat eşitliği temelinde eğitim almalarını önemsiyorum, onlara da fırsat eşitliği sağlamalıyız" dedi.

Başkan Çerçioğlu ayrıca yapılacak taramalar ve gelişim takipleriyle otizmin erken çocuklukla fark edilmesi için il genelinde farkındalık yaratılacağının altını çizdi.