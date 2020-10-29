"Her maçımızı kazanmak istiyoruz"

29 Ekim 2020 Perşembe, 14:50

"SOSA VEYA BAŞKASI FARK ETMEZ"

Brezilyalı oyuncu düzenlediği basın toplantısında, "Sezona iyi başladık, yolumuz çok uzun. Jose Sosa veya bir başkası fark etmez, kimle oynarsam oynayayım elimden geleni yapacağım. Geçmişteki hatalardan ders almalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

"KULÜBÜM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Kulübü için elinden geleni yaptığını ifade eden Gustavo, "Nereye gidersem gideyim, öncelik o kulübün felsefesini ve taraftarların sahada nasıl bir futbolcu görmek istediğini anlamaya çalışırım. Kulübüm için elimden geleni yaparım. Taraftarın hakkımdaki düşüncesinden çok memnunum ama daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

"RAKİP VE MAÇ FARK ETMEZ"

Gustavo, "Benim için önemli olan şu; futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip ve maç fark etmeksizin elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

"JARELL EDDİE'Yİ İLK DEFA GÖRDÜM"

Fenerbahçe Beko'nun yeni ismi Eddie hakkında konuşan Brezilyalı orta saha, "Basketbol Takımı'ndan Jarell Eddie'yi ilk defa gördüm, bu hafta tanıştık. Basketbolu çok seviyorum, en kısa zamanda bir maça gitmek istiyorum. Çok iyi bir insan, çok da güzel ailesi var. Umarım tekrar görüşürüz" dedi.

"KAPTAN OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Vatandaşı Alex'e ve kaptanlığa değinen Luiz Gustavo, "Alex'in burada yeri farklı ve burada bir efsane. Ben geleli çok kısa bir zaman oldu. Oynadığım kulübe saygı duyuyorum. Kaptan olsam da olmasam da amacım takımıma katkı sağlamak. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmak mutluluk verici" diye görüş bildirdi.

"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Erol Bulut'a değinen tecrübeli oyuncu, "Ozan, Sosa ve Tolga olsun kimle oynarsam oynayım önemli olan birbirimize saygı duymamız ve takımımız için en iyisini yapmaya çalışmamız. Takımda çok farklı tarzda oyuncu var. Hocamız takım için en iyisini seçmeye çalışıyor. Hocamız sezon başında geldi ve oynatmak istediği futbolu bize anlattı. Biz de o futbola uygun çalışıyoruz. Antrenmanlar çok yoğun, benim hoşuma gidiyor. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimize saygı duyarak, kazanarak, gelişim sağlamak istiyoruz" dedi.

"BEN BURAYA BİR HEDEF İÇİN GELDİM"

Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili, "Ben buraya bir hedef için geldim. Burası benim için bir meydan okuma. Hala yapmamız gereken şeyler var. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül. Kolumda kaptanlık bandı olsun veya olmasın, ben elimden geleni yapıyorum. Sakin bir insanım. Saha dışında ve saha içinde aynı kişiyim. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama mutlu bir insanım" açıklamasını yaptı.

"BEKLENTİLERİ İYİ BİLİYORUZ"

Gustavo şampiyonluk yarışı ile ilgili, "Maç kazanmaya devam ettikçe takım ruhu artacaktır. Bu takım uzun zamandır şampiyon olamıyor ve beklentileri iyi biliyoruz. Konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz, mütevazi bir şekilde iyi maçlar çıkarmalıyız. Tanrı isterse, işimizi iyi yaparak şampiyon oluruz. O ana kadar sakin olmamız gerekiyor" dedi.