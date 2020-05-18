HES çalışması tahribat yarattı, Kamilet Vadisi’nden çamur akıyor

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 18:07

Arhavi ilçesinde bulunan Kamilet Vadisi’nde MNG Holding tarafından yapılacak olan hidroelektrik santrali (HES) için 2014 yılında yollar yapılmaya başlandı. Bölge halkı ve çevre derneklerinin yaptıkları mücadele sonucunda yol yapımı imar planı olmadığı için durduruldu. Ancak şirket geride kalan zaman içinde önce yol yapımı için imar planını çıkarttı. Ardından da HES inşaatına başladı.

14 HES PROJESİ VAR

Sözcü'nün haberine göre, Vadide 20’si endemik 11 bin bitki türünün bulunduğunu ve Avrupa’da korunması gereken yerlerden biri olarak kabul edilen Mençuna Şelalesi’nin de Kamilet Vadisi’nde yer aldığını belirten Artvin Doğa Koruma Platformu sözcülerinde Akif Uyanık, “Türkiye’de 2008 yılında 2 bin 400 adet HES projesi yapıldı. Bunlardan 14 tanesi Arhavi’de. Bu HES imar affından yararlanılarak yapılıyor” diye konuştu.

ÇAMUR DENİZE KADAR ULAŞIYOR

Kamilet Vadisi’nde büyük bir yıkım yaşandığını ifade eden Uyanık, “HES inşaatı çalışmalarının yarattığı tahribatla 1 aydır Kamilet Vadisi’nde HES çalışma sahasından başlayan çamur akıntısı 18 kilometre dere hattı boyunca devam ederek denize ulaşıyor.

Denizin rengi de değişti. Halkın tepkisi var ama yetkililer kulaklarını tıkamışlar. Yol çalışması ve regülatör için yapılan kazılar sonucu orada oluşan toprak dereye döküldü. Ortaya da bu manzara çıktı” dedi.