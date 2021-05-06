HES Kablo Kayserispor, Malatyaspor maçında yaşananlarla alakalı suç duyurusunda bulundu

HES Kablo Kayserispor, Malatyaspor maçında yaşanan olaylarla alaklı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 20:39
HES Kablo Kayserispor, Malatyaspor maçında yaşananlarla alakalı suç duyurusunda bulundu
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya’da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Süper Lig'in 39. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.


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