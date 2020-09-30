HES kodu nasıl alınır?

30 Eylül 2020 Çarşamba, 14:41

Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu birçok farklı yöntemle alınabiliyor.

Farklı kurum ve kuruluşlara girmek için HES kodu istenmesi sebebiyle Hayat Eve Sığar uygulamasına olan ilgi artıyor.

HES kodu almanın öne çıkan üç farklı yöntemi bulunuyor:

HES UYGULAMASI

HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir.

“HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır.

KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS YOLUYLA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla;

T.C. Kimlik Numarası,

T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN

HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır. E-Devlet HES kodu alma ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.