HES sevdası salgın dinlemiyor

25 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Kararla birlikte Gökakım Elektrik Üretim AŞ tarafından üretim lisansı alındı. Resmi Gazete’de 2014’te yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile “acele kamulaştırma” kararı verildi. Avukat Özgür Çağlar Aksu tarafından aynı yıl yargıya taşınan karar hakkında Danıştay 6. Dairesi “hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle iptal kararı verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 2015’te, kararı onadı. Kararın onanması sonrası proje durdu. 2018’de Gökakım Elektrik Üretim AŞ’nin üretim lisansı iptal edildi ve yerine Zilan Elektrik Üretim AŞ’ye üretim lisansı verildi.

Üretim lisansı verildiği dönemde Zilan Elektrik Üretim AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı’nın, eski MHP Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Duru olduğu öğrenildi. HES için çalışmalar, Covid-19 salgınına ve Danıştay’ın acele kamulaştırmayı iptal etmesine karşın nisan ayında yeniden başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 22 Nisan’da projeye ilişkin “kamu yararı kararı” vermesi ile birlikte Milli Emlak Genel Müdürlüğü 14 Mayıs’ta kamulaştırma işlemi başlattı. Aynı süreçte iş makineleri, HES için bölgede çalışmalara başladı.

Avukat Aksu, EPDK’nin kararını yargıya taşıdı. Ancak, EPDK kararı ile başlayan kamulaştırma işlemlerine karşın Resmi Gazete’de dün yayımlanan karar ile bölgede tam 125 parsel için “acele kamulaştırma” kararı verildi. Karara karşı Danıştay’a başvurulacağı öğrenildi.