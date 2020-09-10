Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e devrine doktorlardan tepki

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Prof. Saygı, Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 1924 yılında Atatürk’ün emriyle verem salgını ile savaşmak amacıyla İsviçre’deki bir sanatoryum örnek alınarak 16 yataklı bir hastane olarak kurulduğunu anımsattı. 2005’te Sağlık Bakanlığı tarafından adaya ulaşım sorunları, hasta azlığı gibi nedenlerle kapatıldığını ve Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine tüm personel ve ekipmanı ile birlikte nakledildiğini belirten Saygı, şöyle devam etti: “Kurum ismi ile birlikte tarihe gömüldü. O günden bu yana Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’nin adadan taşınması ve sanatoryumun kapatılması Heybeliada’da önemli bir gelir ve prestij kaybına ve basına da sıklıkla yansıyan ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Heybeliada’da halen ciddi bir sağlık kuruluşu yok.”

Prof. Yılmaz ve Prof. Saygı, şu ortak acıklamayı yaptı: “Heybeliada Sanatoryumu arazisine deneysel araştırma ve çalışmaların yapılabileceği ve özel kanunla kurulacak bir Türk Tüberküloz Enstitüsü, tüm sağlıkçıların yararlanacağı bir dinlenme tesisi, sağlık eğitimlerinin yapılabileceği ve konferansların verilebileceği bir eğitim merkezi, bir sağlık müzesi ve adaya yetecek kapasitede bir hastane veya sağlık ünitesinden oluşan ‘Heybeliada Sanatoryumu Sağlık Kompleksi’ kurulması bu tarihi ve kültürel mirasın ismini, yerini ve saygınlığını koruyacak ve ada halkına da ciddi katkı olacaktır.”

CHP’Lİ UMUT ORAN’DAN SAĞLIK BAKANLIĞI VE DİYANET’E ÇAĞRI

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Umut Oran, Heybeliada Sanatoryumu için Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrı yaptı. Oran, özetle “Korona pandemisinde ikinci dalganın beklendiği bugünlerde Sağlık Bakanlığı’nın da Heybeliada’ya yakışır, çevreyle uyumlu bir hastane inşa etmek için harekete geçmesi aklın ve bilimin gereğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı da araziyi iade etme kararını ortaya koyduğuna göre Sağlık Bakanlığı’nın, partizanlık yapmadan, harekete geçerek, İBB ve Adalar Belediyesi’yle de ortak hareket edip Türk milletine yakışır bir hastane inşası için planlama yapması gerekir” dedi.