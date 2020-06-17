Heyecan var panik yok
LGS’ye günler kala uzmanlardan sınava girecek öğrencilere tüyolar.
Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da yapılacak. Öğrencilerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacakları sınavın birinci oturumu 09.30, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
İsteyen öğrenciler yanlarında su, dezenfektan ve peçete getirebilecekler. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul yönetimi tarafından bulundurulacak. Sınava girecek öğrencilere okul yönetimi tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.
Sınav salonlarına öğrenciler maske ile alınacak ancak sınav sırasında isteyen öğrenciler maskelerini çıkarabilecek. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecek.
LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.
İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu sınava girecek adaylara, konulara göre “sınav anı” önerilerinde bulundu.
HER SORUYA ŞANS
Her soruya şans tanımak için:
- Kitapçığın tamamını gözden geçirin,
- Hiçbir soruda fazla vakit harcamayın.
- “Turlama tekniği”ni unutmayın.
- Birinci turda doğruluğundan kesin emin olduğunuz soruları cevaplayın.
- Doğruluğundan emin olmadığınız ya da size zor gelen soruları işaretleyip bir sonraki soruya geçin, ikinci turda işaretlediğiniz sorulara tekrar dönün.
- Böylece hem oyalanmamış, zamanı doğru kullanmış olursunuz hem de tüm soruları görmüş olursunuz.
- Üst üste yapamadığınız birkaç soru olursa dikkatinizi yoğunlaştıramamaktan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz. Paniğe kapılmayın, kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın ve derin nefes alıp 15-20 saniye kendinize dinlenme arası verin.
Soruları doğru okumak
- Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli yer tutar.
- ...değildir? - ...yoktur? - ...olamaz? gibi. Bu ifadelere dikkat edin.
- Sorunun ve şıkların tamamını okuyun. Soruyu anlayamadığınız zaman önce soru kökünü sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra da seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin. Uzun sorulardan korkmayın çünkü bu tür sorular iyi açıklanmıştır, bu açıklama sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Paragraf sorularında önce soruyu daha sonra da paragraf metnini okuyun. Böylece sorudan istenilenin ne olduğunu anlamanız kolaylaşacaktır. Altı çizili veya koyu yazılı kelimelere dikkat edin.
- Matematik: Zor ya da daha oyalayıcı sorularda zaman kaybetmeyip önce yapılabilecek kolay sorular çözülmeli ve kolay yapılan sorudan artan süre diğer sorularda kullanılmalıdır. Uzun sorular daha çok bilgi içerir, bu sorulardan korkulmamalı. Soru kökünde en az, en çok, tam sayı, doğal sayı, irrasyonel sayı, rasyonel sayı, tam kare sayılar, olabilir, olamaz şeklindeki sorulara mutlaka dikkat edilmeli.
- Fen Bilimleri: Ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen, tablo ve grafik okuma, deney düzenekleri kurma, gözlemlerden sonuç çıkarma üzerine yoğunlaşan hem görsel hem de ön bilgi içeren uzun sorular çoğunlukta olacaktır. Bu yüzden sınav sonucunu belirleyen unsurlardan biri de zamanlamadır. Bunun için soruları, verilen bilgileri acele etmeden dikkatlice okumak ama aynı zamanda zamanı iyi kullanmak önemlidir.
- Türkçe: Soru kökü dikkatli okunmalı; vardır/yoktur/değildir/farklıdır gibi ifadelere dikkat edilmeli. Paragraf sorularında ne aradığımızı bilerek okumak zamandan tasarruf sağlar. Uzun, şekilli, görsel soruların daha açıklamalı olduğu ve içinde ipuçları bulundurduğu unutulmamalı ve bu sorular iyi okunarak çözülmeli. Sözel mantık sorularında mutlaka tablo oluşturulmalı, kalem ve kâğıt kullanılmalı. Dil bilgisi kısmında istenen bölümlerin altını çizmek, dikkatli olmak ve tüm seçenekleri incelemek gerekmektedir.
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Verilen bilgiyi ezberlemek yerine dikkatlice okuyup anlamak ve yorumlamak önemli. Yorumlarken kendi düşüncelerimize göre değil, verilen bilgi doğrultusunda hareket edilmeli.
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Verilen paragraf sorularında günlük hayatta kullanmadığımız terimlere dikkat etmek ve öncülde anlatılanı iyi kavramak önemli. Bize yabancı olan terimler (ihlas, ihsan, takva, müşrik gibi) üzerinde durup anlamlarına tekrar bakılmalı.
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