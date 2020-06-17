Heyecan var panik yok

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da yapılacak. Öğrencilerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacakları sınavın birinci oturumu 09.30, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

İsteyen öğrenciler yanlarında su, dezenfektan ve peçete getirebilecekler. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul yönetimi tarafından bulundurulacak. Sınava girecek öğrencilere okul yönetimi tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.

Sınav salonlarına öğrenciler maske ile alınacak ancak sınav sırasında isteyen öğrenciler maskelerini çıkarabilecek. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecek.

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu sınava girecek adaylara, konulara göre “sınav anı” önerilerinde bulundu.

HER SORUYA ŞANS

Her soruya şans tanımak için:

Kitapçığın tamamını gözden geçirin,

Hiçbir soruda fazla vakit harcamayın.

“Turlama tekniği”ni unutmayın.

Birinci turda doğruluğundan kesin emin olduğunuz soruları cevaplayın.

Doğruluğundan emin olmadığınız ya da size zor gelen soruları işaretleyip bir sonraki soruya geçin, ikinci turda işaretlediğiniz sorulara tekrar dönün.

Böylece hem oyalanmamış, zamanı doğru kullanmış olursunuz hem de tüm soruları görmüş olursunuz.

Üst üste yapamadığınız birkaç soru olursa dikkatinizi yoğunlaştıramamaktan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz. Paniğe kapılmayın, kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın ve derin nefes alıp 15-20 saniye kendinize dinlenme arası verin.

Soruları doğru okumak