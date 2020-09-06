Heyelanın ardından, Büyükşehir'den kritik ihale!

06 Eylül 2020 Pazar, 12:06

Çiğli’de bulunan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin Menemen cephesinde toprak kayması yaşandı.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ve Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Sevcan Yelman ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolü altında kente yıllardır hizmet veren tesisin civarında incelemelerde bulundu.

İzmir’in çok sayıda ilçesinin özellikle de metropolün çöplerinin toplandığı tesis için son dönemlerde modernleşme hamleleri gerçekleşmişti. Uzmanlar patlama yaşanmaması için yerel yöneticileri sıklıkla uyarırken toprak kaymasının da başka bir risk olduğu belirtiliyor.

Geçmişte benzer durum yaşanırken heyelandan dolayı yollar kapanmış ve hayvanlar telef olmuştu. O süreçte bazı bilim insanları toprak kaymaları olduğu için gazın kontrolünün zorlaştığını ve bunun da patlama ve yanmalara neden olabileceğini öne sürmüştü.

İHALE YAPILDI, GÖRÜŞ İSTENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürecin ardından tesis civarındaki toprak kaymasını önlemek için harekete geçti. İhaleyi yapan Büyükşehir Belediyesi’nin 2 akademisyenden rapor beklediği ifade edildi. Buna göre kazık çakma yöntemiyle ya da kurulacak yeni bir sistemle heyelanın önüne geçilecek. Yol haritasının en kısa süre içinde netleşeceği aktarıldı. Uzmanlardan gelen görüş süreci belirleyecek.