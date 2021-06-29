Hibrit çalışmayla genel müdürlükler kapandı, küçük ölçekli ofislere talep yükseldi

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Pandemi tüm dünyada çalışma hayatının yapısını da değiştiriyor. Birçok büyük ve orta ölçekli şirket, uzaktan çalışma sistemine geçtiğini duyurdu.

Genel müdürlükler ve merkez ofisler kapanıyor. Bu durum, gayrimenkul sektörünün ofis pazarında değişim yarattı. Farklı lokasyonlarda daha çok şirketin yer aldığı plazalar ile daha az kişinin çalıştığı küçük ofisler veya esnek ofisler tercih edilmeye başlandı. Talep artışı plaza tipi ofislerin kira bedellerini bir yılda yüzde 24.44, satış bedellerini ise yüzde 14.33 artırdı.

‘ESNEK’ TALEBİ ARTTI

Türkiye’de gayrimenkul sektörüne ilişkin analizler yapan Endeksa Üst Yöneticisi Görkem Öğüt, sektörde bir dönüşüm yaşandığını belirterek pandemi ile birlikte kalabalık büyük ofislerden vazgeçilmekte olduğunu belirtti. Evden çalışmanın artması nedeniyle kurumsal şirketlerin bir tane büyük genel müdürlük yerine daha az kişinin çalıştığı farklı lokasyonlarda küçük bina arayışına başladığını belirten Öğüt, bunun da fiyatlara yansıdığını dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye genelinde plaza tipi ofislerin satış bedeli yüzde 14.33, kira bedeli ise yüzde 24.44 arttı. Türkiye genelinde plaza tipi ofislerin ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 186 TL, ortalama metrekare kira bedeli 28 TL, ortalama kira bedeli 6 bin 867 TL oldu.”

Türkiyede 2025 yılına kadar esnek ofis pazarının her sene ortalama yüzde 45 büyümesini beklediklerini söyleyen Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur ise 2025 yılında Türkiye’de, esnek ofis pazarının toplam ofis pazarı içerisindeki payının yüzde 15’e ulaşmasını beklediklerini vurguladı. Onur, şunları söyledi:

“Artık şirketler hibrit çalışmayı destekleyecek şekilde ofis alanlarını merkez ofis ve çalışanların ofisten çalışmaya gerek duyduğu durumlarda evlerine yakın lokasyonlardan çalışabileceği uydu ofisler olarak konumlandırıyor. Bununla kalmayıp kendilerini ve çalışanları daha özgür kılacak günlük ofis çözümlerine de yöneliyor. Yapılan son araştırmalara göre küresel ortak çalışma alanı pazar büyüklüğü geçen yıl 7.9 milyar dolarken bu rakamın 2021 yılı sonuna kadar 8.1 milyar dolara ulaşması, 2025 yılında ise 13 milyar doları bulması bekleniyor. Öte yandan son 5 yılda esnek çalışma alanı sayısı yüzde 205 artış gösterirken önümüzdeki yıllarda esnek ofis pazarının toplam ofis pazarının yüzde 30’una denk geleceği öngörülüyor.”