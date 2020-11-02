Hiç beklemediği ödülü gözyaşlarıyla aldı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 02:00

Antalyalı yönetmen Sevgi Hirschhöuser, ilk filmi Toprak’la başarıya doymuyor; Almanya’nın, Berlinale’den maddi anlamda daha değerli olan ve ilk kez bir Türk yönetmene verilen HOF Film Festivali’nin büyük ödülünü kazanınca duygu seli yaşadı. O töreni ve yaşadığı sürprizi şöyle anlattı:

“Aslında rüya gibi filmin filmini yaşıyorum. Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen festivalin bir parçası olabilmek benim için zaten çok değerli ve yeterliydi. Ödül kazanma beklentim olmadığı için konuşma bile hazırlamadım, onun için ödülü kazandığımı öğrenince çok duygulanıp ağladım! Festival yetkilileri bize yarışmaya katılan her yönetmenin seremoniye mutlaka gelmesi gerektiğini söyledi. Hatta geç kalmıştık, telefonla arayıp acele edin dediler, içeriye girdiğimde ödül açıklaması başladı, kameralar beni çekiyordu. Orada benden başka yönetmenin olmadığını görünce çok heyecanlandım. Kazandığımızı ve gerekçesini okudular; filmin posterini gösterdiler, göz yaşlarımı tutamadım. Hiç unutamayacağım bir tören oldu.

- Toprak filmi ödüllere doymuyor...

Bavyera Güzel Sanatlar Akademisi tarafından Heinz Badewitz anısına verilen Friedrich-Baur-Stiftung 2020’nin HOFER GOLD ÖDÜLÜ manevi olarak zaten Almanya prömiyerimde kazandığım için son derece kıymetli. Ama maddi değeri de çok büyük; sertifikalı saf altın (mevcut perakende fiyatı yaklaşık 52 bin Avro) değerinde. Ek olarak bir yıldan fazla bir süreyi kapsayan yeni bir film yazım, çekim ve proje geliştirilmesiyle ilgili olarak efsanevi Alman yönetmenler Edgar Reitz ve Bernhard Sinkel tarafından sanatsal destek.

- Almanya basını, başarınızı nasıl değerlendirdi?

Beni “ALTIN KIZ” ilan ettiler. Bu ödülü alan ilk Türk oldum, medyanın da büyük ilgisi var.

- Almanya’da prömiyerini gerçekleştirdiğiniz film için yorumlar nasıl?

Jürideki ünlü yönetmenler Edgar Reitz ve Bernhard Sinkel’ın yorumları ve kazanma nedeninin bir özeti şu:

“Sevgi Hirschhäuser’in filmi, kırsal yaşam tarzlarının çürümesi, geleneksel yaşam tarzının giderek yok olması ve vatan kaybının her yerde yaygın olması nedeniyle dünyanın pek çok yerinde meydana gelebilecek bir hikâyeyi anlatıyor, ancak TOPRAK, resimlerinde kesinlikle açık olan benzersiz bir anlatıya sahip, güçlü bir film.

Kahramanların yüzleri, içinde yaşadıkları yalnız kulübe gibi küçük evleri ve nar sattıkları tozlu köy yolu unutulmaz. Film bir veda hikâyesi anlatıyor. Filmin bu karakterlerin hayatı normale döndürme şeklinin asla olmayacağına dair acı verici bir his var.”

BİR ÖDÜL DE İSPANYA’DAN

Toprak, bu yarışmanın hemen arkasından katıldığı, İspanya’nın Palma de Mayorca kentindeki Uluslararası 9. Evolution Mallorca Film Festivali’nde de birinciliğe değer görüldü! Sevgi Hirschhäuser ödülünü, Festival Direktörü ve kurucusu Sandra Lipski’nin elinden aldı.