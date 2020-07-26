Hilal Kaplan'a yönelik hakaretle gündeme gelen Saadet Partili Ebubekir Savaşan gözaltında

26 Temmuz 2020 Pazar, 11:23

Saadet Partisi Tokat Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Savaşan; Ayasofya Camisi'nin açılışına katılıp fotoğraf çektiren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Kılıçaslan ve yine 15 Temmuz gecesi yaralanan Adviye Gül İsmailoğlu’na hakaret ettiği paylaşımı sonrası gözaltına alındı.

KAPLAN, SAVAŞAN’A DAVA AÇACAKLARINI DUYURMUŞTU