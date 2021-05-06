Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi: 'E benim için bitmedi'
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un "Tarkan benim için bitti" ifadesinin ardından Cem Yılmaz ve İlyas Sayman, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak Uluç'a göndermede bulundular.
Bazı çevreler tarafından "İlluminati"ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz veİlyas Salman, Sabah köşe yazarı Hıncal Uluç'un Tarkan'a tepki göstermesinin ardından Uluç'a göndermede bulundular.
Uluç, Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" ifadelerini kullanmıştı.
E Benim için bitmedi :) https://t.co/NER2T4AxBB— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021
DERHAL PELERİNİNİ VE ASAYI GETİR
Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'u Twitter'dan etiketleyerek paylaşımda bulundu.
Yılmaz, "Benim için bitti Gökhan Özoğuz. 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor! Beni de yukarıdan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir!" dedİ.
Benim için bitti @gokhanozoguz ?? 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asa yı getir ! pic.twitter.com/HW7aihOE3p— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021
İLYAS SALMAN DA DAHİL OLDU
Oyuncu İlyas Salman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Uluç'a tepki göstererek, "Tarkan benim için yeni başlıyor" dedi.
Tarkan benim için yeni başlıyor. https://t.co/uYVufedUGZ— İlyas Salman (@ilyassalmansm) May 5, 2021
İlgili Haberler
- Tarkan, Yıldız Tilbe'nin pasını kabul etmedi
- Buket Aydın ile Hıncal Uluç birbirine girdi: "Dedem yaşında olduğu için..."
- Gökhan Özoğuz'dan zam tepkisi: 'Bizim gündemimiz' dedi, sıraladı
- Cem Yılmaz’dan 'hunili' paylaşım: "Yaaakşamlar"
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması