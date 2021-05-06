Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi: 'E benim için bitmedi'

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:38

Bazı çevreler tarafından "İlluminati"ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz veİlyas Salman, Sabah köşe yazarı Hıncal Uluç'un Tarkan'a tepki göstermesinin ardından Uluç'a göndermede bulundular.

Uluç, Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" ifadelerini kullanmıştı.

E Benim için bitmedi :) https://t.co/NER2T4AxBB — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021

DERHAL PELERİNİNİ VE ASAYI GETİR

Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'u Twitter'dan etiketleyerek paylaşımda bulundu.

Yılmaz, "Benim için bitti Gökhan Özoğuz. 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor! Beni de yukarıdan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir!" dedİ.

Benim için bitti @gokhanozoguz ?? 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asa yı getir ! pic.twitter.com/HW7aihOE3p — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 5, 2021

İLYAS SALMAN DA DAHİL OLDU

Oyuncu İlyas Salman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Uluç'a tepki göstererek, "Tarkan benim için yeni başlıyor" dedi.