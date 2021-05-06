Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi: 'E benim için bitmedi'

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un "Tarkan benim için bitti" ifadesinin ardından Cem Yılmaz ve İlyas Sayman, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak Uluç'a göndermede bulundular.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:38
Hıncal Uluç'a Tarkan göndermesi: 'E benim için bitmedi'
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Bazı çevreler tarafından "İlluminati"ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz veİlyas Salman, Sabah köşe yazarı Hıncal Uluç'un Tarkan'a tepki göstermesinin ardından Uluç'a göndermede bulundular.

Uluç, Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla "pas attığı" Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini eleştirirken, "Tarkan benim için bitti" ifadelerini kullanmıştı.

DERHAL PELERİNİNİ VE ASAYI GETİR

Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'u Twitter'dan etiketleyerek paylaşımda bulundu. 

Yılmaz, "Benim için bitti Gökhan Özoğuz. 3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor! Beni de yukarıdan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir!" dedİ.

İLYAS SALMAN DA DAHİL OLDU

Oyuncu İlyas Salman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Uluç'a tepki göstererek, "Tarkan benim için yeni başlıyor" dedi.


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