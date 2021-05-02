Tarkan, Yıldız Tilbe'nin pasını kabul etmedi

02 Mayıs 2021 Pazar, 22:41

Yıldız Tilbe sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Tarkan'a seslendi. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." diye konuştu.

Ben de Tarkan a pas atıyorum?? pic.twitter.com/L59J5VU9MF — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) May 1, 2021

"NASIL BİR AMACA HİZMET EDECEĞİNİ ANLAMADIM"

Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi. Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

Teşekkür ederim — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) May 2, 2021

Tilbe de, "Teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.