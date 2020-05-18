Hindistan'da korkutan sıçrama: 1 günde 5 bini geçti

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:56

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen en korkunç veri bugün açıklandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde elde edilen bulgu ve verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 5.242 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Salgının ilk tespit edildiği günden beri en yüksek veri olarak kayıtlara geçen bu artış ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 96.169’a çıktı.

Sağlık bakanlığının açıklamasına göre ülke genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı da 3.029’a çıktı.

EN ÇOK MUMBAİ ETKİLENDİ

En çok vakanın Mumbai kentinin de bulunduğu Maharashtra eyaletinde görüldüğü açıklandı. Eyalette 33 bin 53 toplam vaka görüldüğü ve 1.198 ölüm yaşandığı açıklandı.

Hindistan Tıbbi Araştırmalar Konseyi, ülke genelinde 2.3 milyon insana korona testi yapıldığını açıkladı. Öte yandan dün Hindistan’da sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların 1 ay daha uzatılacağı duyuruldu.