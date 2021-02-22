Hindistan'daki sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki casus cihazları mı tetikledi?

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:01

Köy sakinleri Uttarakhand'da bu ay 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sellerin, bu cihazların "infilak etmesi" nedeniyle meydana geldiğini söylüyor.

Ancak bilim insanları selin parçalanmış bir buzuldan kaynaklandığı görüşünde.

BBC Türkçe servisinde yer alan habere göre, 250 haneli köyün muhtarı Sangram Singh Rawat, diğer köy sakinleri gibi bu açıklamayı inandırıcı bulmuyor ve "Kışın ortasında buzul nasıl parçalanır? Hükümet konuyu araştırmalı ve nükleer cihazları bulmalı" diyor.

'YÜKSEK İRTİFADA CASUSLUK OPERASYONU'

Raini sakinlerinin korkuları, ABD'nin Hindistan'la yaptığı anlaşma kapsamında Çin'in nükleer denemelerini izlemek için Himalayalar'ın bazı noktalarına nükleer yakıtla çalışan cihazlar yerleştirdiği 1960'lı yıllara kadar gidiyor.