Hindistan'dan silah zoruyla kaçırılmıştı: Prenses Latife 3 yıl sonra özgür
2018'deki kaçma çabasından bu yana ev hapsinde olduğu bilinen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife'nin özgürlüğüne kavuştuğu ifade edildi.
Dubai'den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan'da babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai'ye getirilen Prenses Latife'nin özgürlüğüne kavuştuğu aktarıldı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Prenses Latife'nin özgürlüğü için yürütülen kampanyanın insan hakları avukatı David Haigh, "Latife'nin pasaportuna sahip olmasından, gezmesinden mutluluk duyuyoruz. Bunlar özgürlüğü için çok pozitif adımlar" dedi.
Şubat ayında BBC, Prenses Latife'nin Dubai'de "esir tutulduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylediği" bir video paylaşmıştı.
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