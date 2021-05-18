Hindistan’ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölü

18 Mayıs 2021 Salı, 12:00

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Hindistan, bu defa da Tauktae fırtınasının yol açtığı kayıp ve hasarlarla boğuşuyor. Dün ülkenin Maharaştra, Kerala, Goa ve Gujarat eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Fırtınadan etkilenen bölgelerden tahliye edilen 200 bin kişi, Daman ve Diu bölgelerindeki geçici sığınaklara götürüldü.

Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç, elektrik direği ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

146 KİŞİ KURTARILDI, 127 KİŞİ KAYIP

Fırtınanın etkisi altına aldığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hintli yetkililer, arama kurtarma çalışmaları kapsamında söz konusu bölgeye helikopter gönderildiğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle dün Bombay kıyı şeridinde sürüklenen, 273 kişi taşıyan gemiden 146 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, 127 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan sağlık yetkilileri, fırtına nedeniyle tıbbi oksijenin hastanelere taşınmasında aksaklık yaşanmasından endişe duyuyor.

"İKİNCİ DARBE"

Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yaşayan Yamini Varsani, "Koronavirüs salgınının halihazırdaki durumuyla bile ilgilenemiyoruz çünkü fırtına nedeniyle her şey üst üste geldi. Çok uzun bir süre elektrik kesintisi olacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Güney Asya Delegasyon Başkanı Udaya Regmi, "Bu fırtına, rekor düzeyde Covid-19 enfeksiyonları ve ölümleri ile sarsılan Hindistan’da milyonlarca kişiye korkunç bir ikinci darbe oldu” dedi.



