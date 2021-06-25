Hint Donanması, savaş gemilerini Çin'e karşı Hint Okyanusunda konuşlandırıyor

25 Haziran 2021 Cuma, 16:50

Hindistan, Çin'in bölgedeki artan askeri yığınağına yanıt olarak, Ladakh bölgesinde askeri konuşlanmayı sürdüreceklerini açıkladı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Çin'e net bir mesaj gönderebilmek için" donanmanın Hint Okyanusu'ndaki varlığını artırdıklarını bildirdi.

Rajnath Singh konuşmasında, "Donanmanın ileriye dönük olarak konuşlandırılması, barış arayışımızdaki niyetimizi ortaya koymakla birlikte her türlü olasılığa da hazır olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Sputnik'ten Rishikesh Kumar'a konuşan Yeni Delhi hükümetinden kaynaklar, konuşlanmanın Çin ve Pakistan'dan gelen "olası bir gizli tehdide" karşı koymak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Çin'in, sınırın batı hattı boyunca gerçekleştirdiği askeri konuşlanmanın normal bir savunma düzeni" olduğunu söylemiş ve Hindistan'ın, Çin topraklarına yönelik tecavüz ve tehditlerini önleme amaçlı olduğunu da sözlerine eklemişti.

Yeni Delhi ve Pekin yönetimleri, Ladakh yakınlarındaki Galwan Vadisi'nde, 20 Hintli askerin ölümüyle sonuçlanan çatışmadan bir buçuk yıl sonra, "11 tur askeri ve 7 tur diplomatik" müzakere maratonunu geride bırakmalarına rağmen, henüz bir tür "gerilimi azaltma anlaşması" imzalayabilmiş değil.

