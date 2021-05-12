Hintli oyuncu Vohra koronavirüse yenik düştü

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Oyuncu, hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti. Vohra, oksijen maskesi ile çektiği videoda, “Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir” ifadelerini kullanmıştı.