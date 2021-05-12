Hintli oyuncu Vohra koronavirüse yenik düştü

Hintli oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle 35 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Vohra’nın eşi Jyoti Tiwari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00
Hintli oyuncu Vohra koronavirüse yenik düştü
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Oyuncu, hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti. Vohra, oksijen maskesi ile çektiği videoda, “Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir” ifadelerini kullanmıştı.


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