Hırvatistan basınından flaş iddia "Vida Beşiktaş'ta enfekte olup milli takıma geldi"

Hırvatistan'da Domagoj Vida'nın devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıkması ve oyundan alınması sonrası Hırvatlar da şaşkın ve endişeli.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 12:47
Hırvatistan basınından flaş iddia
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Vida'nın pozitif çıkan koronavirüs testinin ardından devre arası oyundan alınması Hırvatistan medyasının da gündemindeydi. 24Sata gazetesinin iddiasına göre Vida'nın Beşiktaş takımında enfekte olup milli takıma gelmiş olması muhtemel. Gazeteye göre Vida, 3 futbolcusu pozitif çıkan Beşiktaş takımında enfekte olmuş olabilir. 


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