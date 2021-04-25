Hırvatistan Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.
Şampiyonanın 20 etaptan oluşan 3. ayağını, 2 saat 51 dakika 22.9 saniyede tamamlayan Fransız sürücü, bu sezonki ikinci zaferini elde etti.
Ogier'in takım arkadaşı Büyük Britanyalı Elfyn Evans, 0.6 saniye geride ikinci, Hyundai Shell Mobis'in Belçikalı pilotu Thierry Neuville ise 8.1 saniye arkada üçüncü oldu.
Sebastien Ogier, 3 yarış sonunda topladığı 61 puanla pilotlar klasmanında zirveye yerleşti. Thierry Neuville 53 puanla ikinci, Elfyn Evans 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.
WRC'nin 4. ayağı, 20-23 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.
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