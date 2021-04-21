21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:33

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi"ne katılmak için rekor başvuru yapıldı.

ESOK Başkanı Nevzat Aslan, AA muhabirine, 23-25 Nisan'da yapılacak rallinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında düzenleneceğini söyledi.

"Evofone ESOK Rallisi"ne katılmak için yerli ve yabancı 180 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Ralli şu ana kadar otomobil sporlarında en yüksek kayıt sayısına ulaştı. 90 araçta 180 sporcu piste bitiş çizgisini geçmek için yarışacak. 23 Nisan Cuma günü saat 21.30'da Espark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilecek törenle başlayacak ralli, 2 gün boyunca 335,17 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda koşulacak. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verecek olan ralli, 25 Nisan Pazar günü Espark Alışveriş Merkezi önündeki bitiş seremonisi ve ödül töreniyle tamamlanacak."